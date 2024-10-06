Церемония открытия Wuhan Open 2024

В Китае состоялась торжественная церемония открытия турнира Wuhan Open 2024, сообщает WST Шон Мерфи, Барри Хокинс и Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты Wuhan Open 2024.
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