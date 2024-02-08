Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Актёр Роберт Де Ниро наслаждается отцовством в 80 лет

Актёр Роберт Де Ниро наслаждается отцовством в 80 лет

Долгое время Роберт Де Ниро не хотел афишировать отношения с молодой возлюбленной. Однако после рождения их дочери актер стал все чаще появляться с избранницей на мероприятиях, а также рассказывать всем, как любит свою маленькую наследницу.

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