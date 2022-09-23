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В Москве задержан пражский ресторатор, расстрелявший чеченцев 23 года назад

В Москве задержан пражский ресторатор, расстрелявший чеченцев 23 года назад

+ A — Тогда он сбежал из полиции и тайно жил в России Один из самых разыскиваемых в Чехии преступников из России задержан в Москве сотрудниками полиции.

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