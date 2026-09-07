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«Луна наша». Трамп объявил Луну американской

«Луна наша». Трамп объявил Луну американской

Никаких пояснение он не дал Президент США Дональд Трамп заявил, что Луна принадлежит Соединенным Штатам.

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