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Штурмовики ВС РФ рассказали о новой тактике, позволившей освободить Урожайное

О новой тактике, которая позволила освободить поселок Урожайное, рассказали наши военные. Штурмовики массово применили доработанные противотанковые мины для уничтожения огневых точек противника, оборудованных в подвалах частных домов.

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