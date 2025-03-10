Огромный грузовик с аммиачной селитрой припаркован около жилых домов в Краснодаре

Огромный грузовик с аммиачной селитрой припаркован около жилых домов в КраснодареЖители Краснодара разместили в соцсетях фото открытого автофургона с прицепом, на котором находятся десятки мешков с аммиачной селитрой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии