Штефан Тону – о соревнованиях Challenge Moldova 2024: «Это дало мне несколько важных уроков»

«И в первый день соревнований, и во второй были командные зачеты. Там у нас были очень сплоченные команды», – заявил чемпион соревнований Gladiator Challenge Moldova 2024, сотрудник Национального центра по борьбе с коррупцией Штефан Тону в онлайн-передаче Crezul Eroului с Михаем Попеску, отмечает Noi.