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Андрей Анкудинов: «Заканчивать карьеру Кузнецову рано, с его талантом, IQ, видением игры он еще поиграет года 3‑4 и будет не хуже многих. Ему надо найти тренера, который разрешает импровизацию»

Экс‑форвард «Спартака» Андрей Анкудинов поделился мыслями о будущем нападающего Евгения Кузнецова . На данный момент форвард не имеет действующего контракта.

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