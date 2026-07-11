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Музыкальное училище, сибирская ОПГ и гражданский брак с оперной дивой: как сложилась судьба Владимира Тюрина

Музыкальное училище, сибирская ОПГ и гражданский брак с оперной дивой: как сложилась судьба Владимира Тюрина

История Владимира Тюрина объединяет в себе, казалось бы, несовместимые вещи: школьную золотую медаль, учебу в престижном музыкальном училище имени Гнесиных и статус одного из самых влиятельных деятелей криминального мира.

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