Тренер Бацарашкиной об Олимпиаде-2024: «Ни Виталина, ни я никуда не просились, потому что прекрасно понимали условия международной федерации»

Бацарашкина – двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе. В мае ее тренер Наталья Кудрина сообщила, что критерии международной федерации (ISSF) лишают спортсменку возможности отобраться на Игры-2024 в Париже: «Виталина – офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль».