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Остался всего день: кому надо заплатить НДФЛ и где посмотреть сумму налога

Россияне до 15 июля 2026 года должны самостоятельно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Сделать это можно полностью онлайн — через личный кабинет ФНС, портал «Госуслуг» или банковское приложение.

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