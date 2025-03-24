Африканисты рассказали, что происходит в Демократической Республике Конго

Опрошенные RT специалисты рассказали, как в ближайшее время может развиваться ситуация на востоке Демократической Республики Конго, где, по имеющимся данным, группировка «Движение 23 марта» (М23) вошла в стратегически важный город Валикаль на востоке страны.
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