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«Лестер» выиграл Кубок Англии, «Нижний Новгород» в РПЛ, «Оренбург» не пустили, а стыки отменили, Зидан уйдет из «Реала», «Юве» победил «Интер» и другие новости

«Лестер» выиграл Кубок Англии, «Нижний Новгород» в РПЛ, «Оренбург» не пустили, а стыки отменили, Зидан уйдет из «Реала», «Юве» победил «Интер» и другие новости

Всем привет! Какое жаркое нас ждёт сегодня воскресенье – аж дух захватывает 😳 Ну а пока вспомним все самые яркие события прошедшей субботы! 1.

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Лена Мисько
Илья Казаков с утра бомбит - Александр Кержаков новый тренер «Нижнего Новгорода», который идёт в РПЛ. *** я офигела от этой инфы... то есть Томь практически в ПФЛ отправил, и вернется в РПЛ на чужом горбу? что ж за "рука" у него такая... кто ж его так двигает???
Лена Мисько
хотят вместо Оренбурга сделать НН?
Лена Мисько
Интересно а чем тренер не угодил, который их вывел в РПЛ
сергей озеров
рука всем известна,это тот кто-" мы никого не боимся,мы сильнее всех." Так газпром делает перспективных,а потом непобедимых тренеров. Здесь уместно спросить у самого Кержакова-парень у тебя совесть есть,вот так запросто занять не свое место? По сути,это тот же случай,когда сняли Точилина в Сочи и назначили Федотова. Метод один и тот же-наглый и скотский.Тенденция перешедшая в уродливую постоянность. Вот Кержаков уже тренер команды РПЛ.
Лена Мисько
у Евдокимова планида такая?, вывел Ротор в РПЛ, его заменили, теперь вот НН
сергей озеров
может планида такая,а может у Евдокимова есть какие-то тараканы о которых нам неизвестно...какой-то отрезок своей работы он делает на ура,а потом что-то с ним происходит.... Как догадка,без утверждения.
Лена Мисько
я не помню его тренерской карьеры... но и Оренбурге он работал так что он в этой системе человек не чужой, может и готов был к такому повороту
Лена Мисько
РИА Новости Спорт, [16.05.21 13:37] .... По данным наших источников, видеть лучшего бомбардира сборной России у руля команды, поднявшейся в РПЛ, - личное желание губернатора региона.
сергей озеров
Офигеть,не встать-личное желание губернатора...кстати,в Питере родился губернатор(так для справки,насчет желаний)
Лена Мисько
может будущий тесть?, есть у губернатора дочка? Кержаков любит такие браки
Лена Мисько
Вы кого мне притащили!?, [15.05.21 22:36] Мухин перешёл в ЦСКА, а Тикнизян проследует в обратном направлении? Сегодня коллеги сообщили, что перспективный полузащитник «Локо» Максим Мухин переходит в ЦСКА. Это во всех смыслах хорошая сделка для красно-синих. За копейки команда Олича получила игрока сборной, который ещё будет расти. Говорят, что в обратном направлении может проследовать крайний защитник Наир Тикнизян, сейчас клубы пытаются сойтись на сумме трансфера. Сделка может состояться, если руководство «Локо» согласится выплатить ЦСКА 5 млн евро. Ивица Олич не в восторге от возможного ухода Тикнизяна, но получив Мухина хорват может стать мягче. На мой взгляд, если ЦСКА сможет продать своего защитника за такую сумму, то это будет отличной сделкой. Стиль работы нового руководство «Локо» максимально странный. Клуб ещё не подписал новый контракт с Марко Николичем, который планирует уехать в Сербию уже завтра, а вернётся ли он оттуда - это большой вопрос. Не смотря на то, что все детали нового контракта согласованы и остались незначительные мелочи, менеджмент «Локомотива» соглашение подписывать не торопится. Если этим летом Александр Плутник и Владимир Леонченко потеряют не только Мухина и Рифата Жемалетдинова, но и классного тренера, устроят ли болельщики «Локо» новым руководителям ад,в котором работал Василий Кикнадзе? Или это другое? @registajournalista
Лена Мисько
Геркус ФМ, [16.05.21 09:17] Мухин и Лояльность Напишу развёрнуто про ситуацию Мухина. Обычно я в таких ситуациях на стороне клуба. И этот случай не исключение. Итак, что мы имеем? Парень перешёл из Крыльев Советов в систему Локомотива. Подписал контракт до 2022. Хорошо заиграл в Казанке и стал привлекаться к основе (на фоне травмы Баринова, но это не очень важно). 8 ноября дебютировал. Получил тот самый ШАНС, ради которого переходил. Которого ждут десятки и сотни молодых парней. Сыграл даже в Лиге Чемпионов. Играл бок о бок с лучшим опорником чемпионата и лучшими центральными защитниками. Не просто в команде, а в команде, которая четыре года уже в топ-2 в России. Рос, получал опыт и уверенность. Вызвался в сборную и завоевал первый трофей. Парень молодец, но главные молодцы - это клуб, главный тренер и остальные тренеры, партнеры по команде и болельщики. И вот, после счастливой истории успеха, сбывшейся мечты, мы читаем «хочет уйти, им интересуются». Понятно, что агент продаёт эту историю, предлагает игрока всей Москве - работа такая. Но сам-то Максим? Журналисты? Вы-то чего? Зарплата маленькая? Не смешите. К чему это? Когда подписывал контракт многолетний - была нормальной, а тут стала маленькой? Уважайте контракт. Не нравятся условия? Доиграй до конца контракта год - тебе 19 лет всего. Следующим летом будешь свободным агентом, получишь подъемные и рыночную зарплату. Клуб ведёт себя неактивно? Это как? Парень выходит в старте в финале Кубка. Куда активнее? И что же делает наш герой? Он позволяет себе думать, что его «недооценивают», собирается расторгать контракт и уходить в другой клуб, к другому тренеру (про которого ещё сто раз нужно подумать, надолго ли он там), в другую схему, к другим партнерам по команде, другим болельщикам. Скверное решение. Неочевидное, недальновидное и Очень неуважительное к клубу Локомотив. Ну и отдельно поясню свою позицию уважаемому мной Константину Алексееву. Можно и нужно писать хорошо о молодых, двумя руками - за. Когда они уходят к конкуренту не по спортивным причинам, к более слабому конкуренту, к более слабому тренеру, не дождавшись конца контракта, из-за ДЕНЕГ - это плохая ситуация для него, для всех молодых игроков, для футбола в целом. Как об этом писать хорошо? Я не знаю.
Лена Мисько
Опрос : А что вы думаете по ситуации с Мухиным? - Мухин - рвач. Ему доверяли, выпускали в основе, а он тупо ушёл за баблом. - Руководство - "гении". Пацан играет в основе, а у него мизерный контракт и отступные 167k. - Да кто такой этот Мухин?!
Лена Мисько
Форвард «Химок» Конате перейдёт в «Ахмат» https://www.championat.com/football/news-4349543-forvard-himok-konate-perejdyot-v-ahmat.html
Лена Мисько
«СЭ» и Eurostavka рассказывают (https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/lokomotiv-mozhet-pereehat-na-drugoy-stadion-chto-budet-s-rzhd-arenoy-rpl-1789475/), кому выгоден снос «РЖД-Арены» (https://t.me/pressbox/5624) и переезд «Локомотива» из Черкизова. В этом году в Черкизове планируют открыть новый вокзал, он примет на себя часть транзитных поездов с Курского и будет соединен со станциями МЦК Локомотив и станцией метро «Черкизовская». Вполне логично, что огромная территория Черкизова идеально бы подошла под инфраструктуру нового вокзала. Например, на месте «РЖД Арены» мог бы появиться гостиничный комплекс. Эта земля выглядит крайне привлекательно.
Лена Мисько
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