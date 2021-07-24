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Автомошенничества и подставы на дорогах: как не попасться аферистам

Автомошенничества и подставы на дорогах: как не попасться аферистам

Скриншот видео Ради наживы автомошенники устраивают на трассах настоящие представления. Например, могут остановить машину жертвы из-за мнимой поломки, предложить помощь, открыть капот и брызнуть на горячий двигатель маслом, когда хозяин отвлечется.

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