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Экоактивисты вылили в главный канал Венеции зеленую краску

Экоактивисты вылили в главный канал Венеции зеленую краску

Экоактивисты движения Extinction Rebellion вылили зелёную краску в Гранд-канал Венеции в Италии. Таким образом активисты заявили о своём недовольстве отсутствием прогресса на климатической конференции Организации Объединенных Наций COP28, говорится на странице ER в социальной сети X.

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