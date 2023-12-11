Экоактивисты вылили в главный канал Венеции зеленую краску

Экоактивисты движения Extinction Rebellion вылили зелёную краску в Гранд-канал Венеции в Италии. Таким образом активисты заявили о своём недовольстве отсутствием прогресса на климатической конференции Организации Объединенных Наций COP28, говорится на странице ER в социальной сети X.
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