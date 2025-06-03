Не лучший месяц для туристов: сезон мошки стартовал в Волгограде

В этом году в нашествие местного гнуса добавили экстрима еще и комары. фото: vk.com Пока специалисты констатируют аномальное маловодье в Волге и Волго-Ахтубинской пойме и думают, можно ли выйти из ситуации с наименьшими потерями, в Волгограде и его окрестностях стартовал сезон мошки.