Картина Дня

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СМИ: За неделю в США убиты в перестрелках 430 человек

СМИ: За неделю в США убиты в перестрелках 430 человек

Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Такие оценки представила в воскресенье американская телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.

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