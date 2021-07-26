СМИ: За неделю в США убиты в перестрелках 430 человек

Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Такие оценки представила в воскресенье американская телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.
Инциденты со стрельбой унесли жизни не менее 430 человек в США в период с 17 июля по 23 июля. Такие оценки представила в воскресенье американская телекомпания ABC на основе данных, собранных исследовательской организацией Gun Violence Archive.
Свежие комментарии