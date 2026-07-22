"Что произошло с обществом, ЧТО?!": В Сети расходятся стыдные кадры из Ставрополя. Поплавская не стала молчать

Нина Прыгун откуда же нашему обществу набираться порядочности и морали ,если с утра до вечера с экрана "ящика"льется дерьмо,от реклам уже тошнит и ни кому до этого дела нет Ведь много людей по состоянию здоровья вынуждены находиться дома и "хлебать это дерьмо"

АТ Александр Трофимов А я вот, кстати, рекламу практически не слышу и не смотрю. Как только начинается--звук 0 и пошёл чай поставить или водички попить.