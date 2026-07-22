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Царьград

7 549 подписчиков

"Что произошло с обществом, ЧТО?!": В Сети расходятся стыдные кадры из Ставрополя. Поплавская не стала молчать

"Что произошло с обществом, ЧТО?!": В Сети расходятся стыдные кадры из Ставрополя. Поплавская не стала молчать

Стыдные кадры рекламной акции с унитазами из Ставрополя стремительно разошлись по соцсетям и вызвали бурную реакцию пользователей.

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Комментарии
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Нина Прыгун
откуда же нашему обществу набираться порядочности и морали ,если с утра до вечера с экрана &quot;ящика&quot;льется дерьмо,от реклам уже тошнит и ни кому до этого дела нет Ведь много людей по состоянию здоровья вынуждены находиться дома и &quot;хлебать это дерьмо&quot;
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1 м.
АТ
Александр Трофимов
А я вот, кстати, рекламу практически не слышу и не смотрю. Как только начинается--звук 0 и пошёл чай поставить или водички попить.
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1 м.
T
Tigra07
То ли ещё будет - мы же &quot;интегрируемся&quot; в современное &quot;цивилизованное&quot; общество. Где ещё в 70-х в открытую показывали дебилов, которые жрали на камеру массу продуктов при наличии массы голодающих в собственной стране. Название страны подсказать или сами догадаетесь?
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4 н.