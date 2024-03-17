Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Попытки атак не повлияли на ход голосования Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух рассказал журналистам, что минувшей ночью злоумышленники вновь предпринимали попытки DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования.