Массух: Все DDoS-атаки на систему электронного голосования за ночь отражены

Попытки атак не повлияли на ход голосования Замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Илья Массух рассказал журналистам, что минувшей ночью злоумышленники вновь предпринимали попытки DDoS-атак на систему дистанционного электронного голосования.
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