Климатолог Непомнящих: июнь-2025 может стать самым экстремальным месяцем в Новосибирске

Эксперт отметил высокую вероятность опасных погодных явлений.По словам специалиста в области климатологии Алексея Непомнящих, июнь 2025 года может стать месяцем, когда погодные условия будут особенно неблагоприятными на территории Новосибирской области.
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