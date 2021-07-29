Хэллоу, аборигены: Крупнейшие продуктовые сети РФ - в руках иностранных компаний

Алексей МашкаринБизнес и финансыХэллоу, аборигены: Крупнейшие продуктовые сети РФ - в руках иностранных компаний Народные продуктовые магазины России, находящиеся в шаговой доступности, "Пятерочка", "Копейка", "Народный" и пр.Вернуться к статье245НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛВсе реформы и были на это нацелены... Живем в России, а белые рабы на западных фирмах и не важно как они называются... Но деньги, налоги уходят в оффшоры... Главное что ни какой продовольственной безопасности, о которой так долго говорили дермократы с либералами нет... При желании подорвать продовольственную безопасность можно только за счет того, что взвинтить цены, создать искусственно дефицит, да просто закрыться... А где национальные Российские торговые сети? А ведь в СССР были прод и пром торги, тресты столовых, со своими складами и обязательно с запасами которые поддерживались, с товарами первой необходимостью... А в России на сегодня только политики и чиновники как крысы плодятся при этом ни за что не отвечают и не несут ни какой ответственности....Астон Мартинтак отечественного производителя и товаров практически не осталось и торговать нечем по сути , импортозамещения не замечено на горизонтеПетр ШипиловЕсли бы только торговые сети одни! Водоканалы в некоторых миллионниках принадлежат иностранцам. (При СССР это было особо охраняемые объекты). Уж не говоря про нефть, руду и другие ископаемы ресурсы. Просто у нас об этом мало пишут и говорят. ЕР решила перед выборами осчастливить электорат снижением цен на "борщевой набор". Это "эпохальное"достижение воровского капитализма за 25 лет?! Ха-ха-ха!Владимир СергеевТут БОТы орали ..мол вся торговля наша .. Вот пример ..МаксимА теперь пеночка, сразу две: 1. А люди-то всё те же, просто пользуются иностранной юрисдикцией и офшорным положением; 2. Торговля, рынок это вообще про ИЗБЫТОК товаров/благ. Как только возникает малейший дефицит или сговор, а, хуже того, монополизм, цены стремительно летят вверх. Но, что интересно, прибыли от взлетевших цен получает не производитель, чтобы нарастить производство, а отчасти ретейл, который своими действиями дефицит и создал, собственники торговых площадей, задирающие арендную плату и кредиторы/инвесторы. Торговый капитал пожирает капитал производственный, а капитал финансовый пожирает капитал торговый. Это капытализьм. А, чтобы государству было труднее навести порядок, нетоварищи гешефтмахеры прячутся за иностранными юрисдикциями.IgorПосмотрите на этикетки,где произведена продукция.Кроме бананов и ананасов.Вечно-ноющие голодные ублюдки.МаксимМесто производства ( а зачастую это просто фасовка) не отвечает на вопрос кому и сколько досталось от реализации, самоуверенный Вы наш дебилушка.IgorКретин,какая тебе нафуй разница кому и сколько досталось? Посмотри дату и производителя,возьми посвежее ( не как раньше,хватай что дают) и неси домой,не думай кому сколько капнуло.Владимир СергеевНу да если так примитивно рассуждать то можно и без бюджета остаться а значит оставить страну голодной..** Сколько кому досталось** вот именно из этого идут и налоги и другие отчисления в бюджет .IgorЧто за бред? За границей никогда не приходилось бывать?Владимир СергеевДа я всю жизнь по заграницам.. и что ?? Каждая Страна следит за своим рынком ... следит за Безопасностью как продовольственной так и военной... вводя ввозные и вывозные пошлины дабы защитить Страну .. А тебе все равно??Igor3,14здец.Это называется " В огороде бузина,а в Киеве дядька".Владимир СергеевПричем тут бузина ?? Коли не понимаете ... Вы думаете что эти владельцы магазинов иностранцы ?? Хрена.. Большинство из них из России. Зарегистрированы там именно потому чтобы не платить в России налоги , ибо в Нидерландах они меньше ... А это опять же деньги , уходят в Нидерланды , в их бюджет ,и Вы купив товар пополняете бюджет Нидерландов..IgorНу ё моё.) Большая часть торгового флота всего Мира зарегистрирована в Либерии,Панаме и прочих отстойных странах.Вы что,с Луны свалились?Владимир СергеевИ Вы считаете это ПРАВИЛЬНЫМ ??? Даже рыболовный флот у нас тоже зарегистрирован в таких Странах И Вы опять же считаете это ПРАВИЛЬНЫМ ??IgorСудовладельцу нас...ть как я считаю.И он прав.Он за свои деньги купил пароход,снарядил экипаж,закупил продовольствие на весь рейс,плюс зарплата.И он ещё должен спрашивать где регистрировать судно?Владимир СергеевА Вы знаете что у нас многие банки в том числе зарегистрированы в тех же Нидерландах ?? Взять того же Дерипаску .. весь алюминий у него зарегистрирован был в Швейцарии.. Сейчас уже НЕТ Он принадлежит Американскому министерству торговли ( образно ) ибо большинство акционеров теперь Американцы.. Это все есть ГЛОБАЛИАЦИЯ .. преследующая интересы только ВЛАДЕЛЬЦЕВ , а не Стран , к чему это приведет ?? к тому что несколько семей Захватят весь мир и будут ему диктовать свои условия... например Россия должна будет поставлять ТОЛЬКО НЕФТЬ и УСЁ ... а как жить населению ?? Их это не заботит ... Почему ТРАМП начал возвращать предприятия под Юрисдикцию США предоставляя им при этом определенные льготы ... ОН ПОНИМАЛ, что Глобализация сотрет США , а Россию тем более. Вам бы понять ЭТО .. но Вы не хотите ..IgorВы своей личной тачкой,купленной на ваши кровные,сами распоряжаетесь или с разрешения чиновников мэрии?Владимир СергеевНу вот опять двадцать пять ... Я лично если передо мной будут два одинаковых магазина, но один принадлежит Россиянину который зарегистрирован и платит налоги здесь и другой принадлежит Голландцу и платит налоги Нидерландам . Пойду в магазин Россиянина , потому что понимаю на его налоги содержатся дороги по которым я езжу платят пенсии старикам содержат Школы и т.д.Александр ПятнистыйС ним бесполезно разговаривать. Он тупое дитя ЕГЭIgorЛошпек,не лезь туда,в чём ничего не смыслишь.IgorА если у голландца на 30% дешевле?Владимир СергеевВы знаете .. Я не хочу Вас воспитывать .. поздно боюсь ... но думаю , что когда Вас воспитывали забыли про чувство ПАТРИОТИЗМ называется ... Это не высокие слова ... именно на этом понятии держится Страна которую при отсутствии патриотизма давно растащили бы по кускам... Хотя если будет много таких как Вы даже представить не могу что будет со страной.. СТРАШНО представить.... НЕ В ОБИДУ ... просто ПЕЧАЛЬНО за ВАС ..IgorЯ так и думал)).Комментировать
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