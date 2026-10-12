Рианна удивила фанатов: певица хранит около 170 неизданных песен

Фото: Legion-media / BACKGRID Рианна шокировала фанатов. Во время прямого эфира в соцсетях, посвящённого запуску её новой модной коллекции, певица призналась, что у неё хранится огромное количество неизданных песен.
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