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Рианна удивила фанатов: певица хранит около 170 неизданных песен

Рианна удивила фанатов: певица хранит около 170 неизданных песен

Фото: Legion-media / BACKGRID Рианна шокировала фанатов. Во время прямого эфира в соцсетях, посвящённого запуску её новой модной коллекции, певица призналась, что у неё хранится огромное количество неизданных песен.

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