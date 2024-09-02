Названы лекарства, представляющие опасность для сердца

Фото: Сгенерировано ИИ/Информационное агентство «Да-Да Новости» По словам врача-кардиолога и аритмолога Анны Пивенштейн, антибиотики и мочегонные средства могут негативно воздействовать на сердечно-сосудистую систему.
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