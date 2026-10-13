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В Меловском округе ЛНР из-за атак украинских БПЛА прекращено движение автобусов

В Меловском округе ЛНР из-за атак украинских БПЛА прекращено движение автобусов

12 октября Администрация Меловского муниципального округа в ЛНР уведомила жителей о прекращении автобусного движения на неопределённый срок в связи с ухудшением оперативной обстановки и участившихся атак ВСУ на гражданский транспорт.

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