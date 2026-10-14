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В Музее Победы откроется выставка "История одного прогноза"

В Музее Победы откроется выставка "История одного прогноза"

Уникальная историко-художественная выставка «История одного прогноза», приуроченная к 85-летию парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, откроется 28 октября в Музее Победы.

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