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Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия – АСЕАН

Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия – АСЕАН

КАЗАНЬ, 17 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Казань, где примет участие в мероприятиях юбилейного саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает пресс-служба Кремля.

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