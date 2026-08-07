Путин прибыл в Казань для участия в юбилейном саммите Россия – АСЕАН

КАЗАНЬ, 17 июня, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Казань, где примет участие в мероприятиях юбилейного саммита Россия – Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает пресс-служба Кремля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)