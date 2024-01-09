В Санкт-Петербурге задержали солиста группы "Щенки", который на концерте повторил образ рэпера Vacio с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой

Солиста группы "Щенки" Максима Тесли (настоящее имя Максим Моисеев. — Прим. ред.), который ранее повторил на выступлении скандальный образ рэпера Vacio с "голой" вечеринки Насти Ивлеевой и выступил в одном носке, задержали в санкт-петербургском аэропорту "Пулково".