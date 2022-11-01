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В Ростове-на-Дону разыскивают родственников неизвестной бабушки

В Ростове-на-Дону разыскивают родственников неизвестной бабушки

Пожилая Анна Михайловна не помнит, где она проживает и не знает своего настоящего имени и фамилии.Неравнодушные горожане обнаружили на улицах города одинокую пожилую женщину, которая бесцельно бродила по аллеям и не знала, как вернуться домой.

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