В Ростове-на-Дону разыскивают родственников неизвестной бабушки

Пожилая Анна Михайловна не помнит, где она проживает и не знает своего настоящего имени и фамилии.Неравнодушные горожане обнаружили на улицах города одинокую пожилую женщину, которая бесцельно бродила по аллеям и не знала, как вернуться домой.