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Илон Маск признался, что хотел бы контролировать не менее 25 % акций Tesla Являяс...

Илон Маск признался, что хотел бы контролировать не менее 25 % акций Tesla Являяс...

Илон Маск признался, что хотел бы контролировать не менее 25 % акций TeslaЯвляясь крупнейшим частным акционером Tesla, её генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) фактически контролирует чуть больше 12 % капитала компании.

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