🇺🇦В городе Костополь Ровенской области женщина набросилась на представителя ТЦК🔥 Она била его ногами и называла "скотиной", желая ему смерти от пули #Костополь #ТЦК #Могилизация.
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🇺🇦В городе Костополь Ровенской области женщина набросилась на представителя ТЦК🔥 Она била его ногами и называла "скотиной", желая ему смерти от пули #Костополь #ТЦК #Могилизация.
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