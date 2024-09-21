Что происходит в Тихорецком районе после террористической атаки нацистов Юлия СоколоваВласти Краснодарского края приняли решение вывезти жителей поселка, расположенного рядом с военным объектом, который был атакован ночью нацистами.
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