Роман Сапоньков: Обожаю наблюдать за очередным этапом разложения т.н

Обожаю наблюдать за очередным этапом разложения т.н. "оппозиции" в эмиграции. В кавычках потому что это не оппозиция, а кучка коллаборантов, моральных уродов, которые, например, оправдывали гибель семьи вовремя теракта на Крымском мосту.