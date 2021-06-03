Театр абсурда

7 694 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Любовь Уваисова
    Бог наградил Россию Президентом Путиным,а при других давно бы уже не было такой России,которую даже амперикосы приз...Политический труп...
  • Vladimir Lioubimcev
    Так... Истерика в отношении Бероева, оскорбления... ЧТО ЗА ДЕЛА? Ну вышел он с этой звездой, может это была скорбная...Яков Кедми: позво...
  • Vladimir Lioubimcev
    Теперешнее поколение - поколение тик-токеров, тусовщиков и говорящих голов. Деньги им платят - за деньги они что уг...Откуда взялись мо...

Попытки США настроить Россию против КНР обречены на провал

Попытки США настроить Россию против КНР обречены на провал

Жэньминь жибао, Китай После утверждения встречи президентов РФ и США в Женеве некоторые западные СМИ отметили, что администрация Джо Байдена хочет воспользоваться случаем и протянуть Москве «оливковую ветвь», чтобы «разлучить» Китай и Россию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх