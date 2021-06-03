Попытки США настроить Россию против КНР обречены на провал

Жэньминь жибао, Китай После утверждения встречи президентов РФ и США в Женеве некоторые западные СМИ отметили, что администрация Джо Байдена хочет воспользоваться случаем и протянуть Москве «оливковую ветвь», чтобы «разлучить» Китай и Россию.