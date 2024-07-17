Демократы планируют выдвинуть Байдена в качестве кандидата до съезда партии

REUTERS/Nathan Howard Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США намерен выдвинуть действующего главу государства Джо Байдена в качестве кандидата в президенты в начале августа, до съезда партии, сообщает телеканал NBC 17 июля.
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