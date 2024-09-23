«Росэлектроника» представляет разработки для объектов критической инфраструктуры на форуме «Микроэлектроника 2024»

Фото: «Росэлектроника» ИНЭУМ им. И.С. Брука (в составе концерна «Автоматика» входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех) представляет на форуме «Микроэлектроника 2024» программируемые логические контроллеры и одноплатный компьютер на базе процессоров «Эльбрус».