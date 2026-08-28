В МИД России заявили о продолжающемся подрыве сотрудничества с Арменией

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что представители властей Армении продолжают делать публичные высказывания, которые негативно влияют на двустороннее сотрудничество с Россией.
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