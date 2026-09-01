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Прокуратура Нового Уренгоя проверит участок дороги, где разбился мотоциклист

Прокуратура Нового Уренгоя проверит участок дороги, где разбился мотоциклист

В Новом Уренгое прокуратура организовала проверку после гибели мотоциклиста. Дорожная авария произошла вечером 31 августа в районе дома 6/5 в микрорайоне Мирном, сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

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