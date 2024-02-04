4 самых опасных позы для секса — будь осторожен!

Добрый шеф-повар Позиция Ты стоишь на мысках, она сидит на кухонной стойке перед тобой. Чем ты рискуешь «Перелом пениса — разрыв кровеносных трубок, которым ты обязан эрекции, —происходит, как правило, при самом энергичном секса, — объясняет Джастин Лемиллер, преподаватель психологии сексуальности ….