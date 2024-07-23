23,07,24 Купянск - Ивановка Боевые действия на Купянском направлении. Успешное поражение в результате обстрелов со стороны ВС РФ бронетранспортёра ВСУ М113 на позиции севернее Ивановки.
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23,07,24 Купянск - Ивановка Боевые действия на Купянском направлении. Успешное поражение в результате обстрелов со стороны ВС РФ бронетранспортёра ВСУ М113 на позиции севернее Ивановки.
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