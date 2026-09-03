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Орловские новости

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Кредитование малого и среднего бизнеса в России выросло на 70%

Кредитование малого и среднего бизнеса в России выросло на 70%

Выдачи кредитов малому и среднему бизнесу в первом полугодии 2026 года выросли на 70% год к году, до 1,45 трлн рублей.

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