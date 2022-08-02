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Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски бойцу спецоперации, награжденному орденом Мужества посмертно

Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски бойцу спецоперации, награжденному орденом Мужества посмертно

Мэрия Новосибирска отказала родителям Камиля Хабибназарова, погибшего в ходе спецоперации, в праве установить памятную доску на фасаде школы, которую он окончил.

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