Мэрия Новосибирска отказала родителям Камиля Хабибназарова, погибшего в ходе спецоперации, в праве установить памятную доску на фасаде школы, которую он окончил.
Популярные статьи
- Мэрия Новосибирска отказала в установке мемориальной доски бойцу спецоперации, награжденному орденом Мужества посмертно
- Угрожать, не значит убить: виноваты ли полицейские в смерти школьницы, которую убил мигрант
- Собирался бежать за границу: раскрыты подробности задержания возможного убийцы 17-летней девушки
Свежие комментарии