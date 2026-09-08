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Ожиганов про 3:5 от СКА: «Непонятно, почему «Динамо» во втором периоде перестало делать то, что было должно. Вторую игру не можем провести целостно»

Защитник « Динамо » Игорь Ожиганов дал комментарий после поражения от СКА (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

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