Правительство планирует ввести запрет взыскания "меченых" денег оборонных заводов

Целью законопроекта является уменьшение рисков невыполнения гособоронзаказа из-за возможности списания средств Минпромторг России предложил ввести запрет на взыскание средств со спецсчетов оборонных предприятий, полученных в виде субсидий на государственные оборонные заказы.
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