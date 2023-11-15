Ещё одна сирота в Новгородской области обратилась к прокурору и получила квартиру

В связи с обращением, поступившим на личном приеме прокурора области Сергея Швецова, прокуратура Чудовского района провела проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних в части обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без поп .
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