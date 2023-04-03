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Находящийся в зоне СВО Рогозин призвал добровольцев не покупать продукты у населения в прифронтовой полосе и не пить из колодцев

Находящийся в зоне СВО Рогозин призвал добровольцев не покупать продукты у населения в прифронтовой полосе и не пить из колодцев

Руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин, находящийся в зоне спецоперации, призвал российских добровольцев не покупать продукты у населения в прифронтовой полосе и не пить из колодцев.

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