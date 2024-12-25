Сбежавшая в США дочь Машкова призналась, что ей снится Москва

Ранее она писала, что ей в Штатах придется мыть туалеты. Дочь народного артиста России Владимира Машкова Мария, которая уехала в США и выступила против спецоперации, а также поругалась со своих звездным отцом, рассказала в соцсетях, что скучает по прошлой жизни в Москве.
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