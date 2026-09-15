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Александр Яременко: «Отбор и успешное выступление на Олимпиаде в Лос-Анджелесе – главное направление работы ВФВ в ближайшие два года»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко назвал допуск к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе главной задачей на ближайшие два года.

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