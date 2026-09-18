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Проба 2

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16 историй из цветочных, где у флористов будни такие же свежие, как георгины в сентябре

16 историй из цветочных, где у флористов будни такие же свежие, как георгины в сентябре

Работа флориста только со стороны кажется простой: собрал букет, повязал ленту — и готово. На деле же за каждым цветком прячется чья-то маленькая история, а порой и целая драма с закрученным сюжетом.

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