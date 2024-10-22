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В Госдуме напомнили о праве получить до 350 тысяч рублей для бизнеса

В Госдуме напомнили о праве получить до 350 тысяч рублей для бизнеса

Депутат Стенякина заявила о праве россиян получить 350 тысяч рублей для бизнеса Член комитета Госдумы по соцполитике Екатерина Стенякина заявила, что малообеспеченные россияне на основании социального контракта могут получить финансовую помощь до 30 тысяч рублей на обучение и до 350 тысяч рублей на открытие своего бизнеса.

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