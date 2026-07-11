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Двое иностранцев избили контролёра и вступившегося за неё пассажира в автобусе

Двое иностранцев избили контролёра и вступившегося за неё пассажира в автобусе

Конфликт произошел на Новослободской улице во время проверки оплаты проезда. По данным ведомства, 28-летняя контролер выявила безбилетника и хотела выписать ему штраф, но он повалил ее на пол и попытался выйти.

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